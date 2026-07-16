Hombre murió tras ser atacado cuando salió de su casa a revisar su moto

Como Kevin Alexis Aguilar Henao fue identificado el hombre que perdió la vida tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la madrugada de este jueves en la carrera 13 Bis con calle 31, en el municipio de Buga.

De acuerdo con la información preliminar, Kevin se encontraba compartiendo en una vivienda junto a su hermano cuando ambos escucharon que su motocicleta, una Yamaha NMAX, había sido derribada en el exterior del inmueble. Al salir para verificar lo sucedido e intentar establecer quién había ocasionado el daño, fueron sorprendidos por un hombre que se movilizaba en una motocicleta Yamaha Crypton, quien les disparó en repetidas ocasiones.

Los dos hermanos fueron auxiliados por sus familiares y trasladados al Hospital San José de Buga. Sin embargo, minutos después los médicos confirmaron el fallecimiento de Kevin Alexis Aguilar Henao, mientras que su hermano permanece bajo atención médica.

Durante las primeras labores investigativas, las autoridades establecieron que la víctima era conocida con el alias de «Catorce» en el municipio de San Pedro.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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