Hijas de Fernando Gaitán demandan a RCN y destapan disputa por «Betty, la fea»

Las hijas de Fernando Gaitán, creador de producciones como Yo soy Betty, la fea, Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe, iniciaron una demanda contra el canal RCN por el presunto desconocimiento de los derechos patrimoniales de autor sobre varias de las obras escritas por su padre.

Ana María y Luisa Gaitán revelaron en el pódcast BravaNews que, tras la muerte del libretista en enero de 2019, nunca recibieron información clara sobre el manejo de los derechos de sus producciones. Incluso, aseguraron que Fernando Gaitán falleció sin conocer con exactitud el alcance de esos derechos.

Según explicaron, la acción judicial fue presentada en marzo de 2025 y ya fue admitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). La demanda incluye obras como Yo soy Betty, la fea, Ecomoda, Café con aroma de mujer, Hasta que la plata nos separe, María de los guardias, Todos los novios de Laura y Laura por favor.

Las hermanas sostienen que en ninguno de los contratos firmados por su padre existe una cesión de los derechos patrimoniales a favor de RCN. Aseguran que el canal solo contaba con autorización para emitir las producciones por televisión, pero no para realizar nuevas versiones, continuaciones o explotarlas en plataformas de streaming.

Además, manifestaron su inconformidad con las adaptaciones realizadas en los últimos años, afirmando que Fernando Gaitán nunca quiso que Yo soy Betty, la fea tuviera secuelas ni que se modificara la esencia de sus historias. «Nos sentimos totalmente traicionadas», expresó Luisa Gaitán, quien también afirmó que la obra de su padre «ha sido maltratada».

Con la demanda, la familia busca que la justicia determine el alcance de los derechos patrimoniales del reconocido escritor y establezca si hubo un uso no autorizado de sus creaciones tras su fallecimiento.