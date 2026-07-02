Contra todo pronóstico, rescatan con vida a un hombre traspasar 8 días bajo escombros en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela, un hecho devolvió la esperanza a los equipos de rescate. Hernán Alberto Gil Flores fue encontrado con vida luego de permanecer más de ocho días atrapado bajo los escombros de una caseta de seguridad que colapsó en el estado de La Guaira.