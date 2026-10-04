Hombre habría fallecido en piques ilegales sobre la vía La Paila – Zarzal

Un hombre perdió la vida este domingo tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la vía que comunica a La Paila con Zarzal, en el norte del Valle del Cauca.

El hecho ocurrió en inmediaciones del retorno ubicado entre ambos sectores. De acuerdo con información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta y, al parecer, estaría participando en los llamados ‘piques’ cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Sin embargo, las causas del siniestro aún no han sido establecidas oficialmente, por lo que se espera que las autoridades determinen cómo se produjo el hecho.

La situación vuelve a poner la atención sobre los llamados ‘piques’ que se estarían presentando en diferentes vías del departamento. Durante la jornada también se conoció que jóvenes se encontraban reunidos en la vía que comunica a Cali con Tuluá, a la espera de que mejoraran las condiciones climáticas para continuar con estas prácticas.

La presencia de estos grupos genera preocupación por los riesgos que representan para motociclistas, conductores y demás usuarios de las carreteras.

Las autoridades deberán establecer si el accidente ocurrido en el corredor La Paila-Zarzal estaría relacionado directamente con estas prácticas.