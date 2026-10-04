Flávio Bolsonaro sorprende en las urnas y enfrentará a Lula en segunda vuelta

Brasil tendrá que volver a las urnas para definir a su próximo presidente. Aunque Flávio Bolsonaro tomó la delantera en el conteo de votos, no alcanzó el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta y deberá enfrentarse nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el 64,81 % del censo escrutado, el senador de derecha registraba el 49,58 % de los votos, frente al 42,25 % del actual mandatario, según el boletín del Tribunal Superior Electoral.

La ventaja de Bolsonaro sorprendió frente a los pronósticos de las encuestas, que anticipaban una ligera superioridad de Lula. Sin embargo, el avance del escrutinio permitió al presidente reducir la diferencia.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, centró su campaña en propuestas para combatir la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los brasileños.

Por su parte, Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo y ha defendido la soberanía brasileña frente a lo que considera intentos de intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, cuando los brasileños deberán elegir entre ambos candidatos para el periodo presidencial que comenzará en 2027.