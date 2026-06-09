Hombre fue hallado sin vida en el sector de Crucetas, en Tuluá

La víctima fue identificada como Diego Fernando Henao, quien, según la información conocida, residía en la vereda Norcasia.
De acuerdo con los reportes preliminares, las difíciles condiciones de orden público que se presentan en esta zona obligaron a que fueran los propios familiares del joven quienes recuperaran el cuerpo y lo trasladaran hasta el municipio de Sevilla, donde las autoridades adelantaron los actos urgentes y los procedimientos judiciales correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre los móviles del crimen ni sobre los responsables de este homicidio, que vuelve a generar preocupación entre los habitantes de la zona rural alta de Tuluá.
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