Balacera en el norte de Cali dejó un presunto delincuente muerto

Un fuerte intercambio de disparos se registró en el sector de Sameco, en el norte de Cali, donde tropas del Ejército y unidades de la Policía se enfrentaron a dos hombres que se movilizaban en un vehículo reportado como robado.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió en medio de un puesto de control instalado por el ‘Plan Retorno’, cuando los ocupantes de una camioneta con emblemas de una entidad pública ignoraron la señal de pare. Al intentar escapar, el copiloto habría disparado contra los uniformados, desatando la balacera.

Tras el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes murió en el lugar, mientras que el otro logró huir abordando una motocicleta. Las autoridades adelantan operativos para dar con su paradero.

El Ejército confirmó además que el vehículo involucrado había sido reportado como hurtado días atrás y que, al parecer, era utilizado para transportar un cargamento de clorhidrato de cocaína con destino a la capital vallecaucana.

Personal judicial realizó la inspección del lugar y avanza en las investigaciones para establecer la cantidad del estupefaciente que era movilizado y esclarecer todos los detalles de este hecho, que generó momentos de pánico entre conductores y habitantes del norte de Cali.