Buga será el escenario del cierre de campaña de Abelardo de la Espriella

Durante una transmisión en vivo, el aspirante aseguró que acudirá al reconocido templo religioso para elevar una oración por el país. “Iré ante el Señor de los Milagros, en Buga, para pedir la sanación de nuestra nación”, manifestó.
En su intervención, el candidato también envió un mensaje a los habitantes de Cali y del Valle del Cauca, al tiempo que reiteró su intención de concluir su recorrido electoral en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Colombia.
Asimismo, De la Espriella aseguró que ha recibido información sobre un presunto plan para atentar contra su vida, por lo que pidió a las autoridades prestar atención a estas advertencias. Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre las supuestas amenazas.
El anuncio se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en medio de una campaña marcada por una alta polarización política y un fuerte despliegue de actividades proselitistas en distintas regiones del país.
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