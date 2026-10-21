Hombre fue capturado por amenazas en redes contra la primera dama

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un hombre señalado de amenazar de muerte, a través de redes sociales, a Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia y esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

La investigación comenzó tras una publicación difundida el 18 de octubre desde una cuenta anónima de Instagram, cuyo contenido habría incluido amenazas contra la vida y la integridad de Pineda y sus familiares.

El procedimiento se realizó en Pereira, Risaralda, mediante una diligencia de registro y allanamiento. Durante el operativo, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que serán analizados como parte de la investigación.

Según la Fiscalía, un fiscal especializado en delitos informáticos presentará al detenido ante un juez de control de garantías para imputarle el delito de amenaza agravada.

La captura no implica una declaración de culpabilidad. Las autoridades deberán establecer la responsabilidad del señalado dentro del proceso judicial.

El caso se conoce luego de que la primera dama se pronunciara públicamente sobre los mensajes de hostigamiento en redes sociales y llamara a las mujeres que atraviesan situaciones similares a denunciar.