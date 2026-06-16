Extranjero señalado por presunto abuso emprenderá acciones legales

El ciudadano estadounidense que fue señalado inicialmente por un presunto caso de abuso contra menores en el norte de Bogotá anunció acciones legales contra las personas que grabaron y difundieron los videos que desencadenaron la polémica.

Según confirmó su abogado, Fabio Humar, en los próximos días será presentada una denuncia por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia contra quienes participaron en la difusión de las acusaciones que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, carecerían de fundamento.

La decisión se conoce luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Medicina Legal descartaran indicios de violencia sexual contra los menores involucrados. Las autoridades concluyeron que la escena captada desde un balcón en el barrio Navarra correspondía a una situación doméstica y no a una agresión, como inicialmente se creyó.

Tras conocerse los resultados de las valoraciones médicas y psicológicas, la Fiscalía ordenó la libertad del ciudadano de 36 años, oriundo de Texas, quien permanecía bajo investigación mientras se verificaban los hechos.

El caso también impactó el proceso de adopción que adelantaba junto a su pareja. La pareja se encontraba en la etapa final para adoptar a tres hermanos de 4, 7 y 15 años, trámite que quedó suspendido temporalmente mientras las autoridades evalúan las consecuencias emocionales que generó el episodio en los menores.

Por su parte, el ICBF indicó que continuará acompañando a los niños y revisando el proceso, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos y determinar los pasos a seguir en materia de adopción.