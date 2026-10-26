Hombre de 28 años fue asesinado dentro de una casa en Buga

Las autoridades buscan esclarecer un homicidio ocurrido en Guadalajara de Buga, donde un hombre de 28 años falleció después de ser atacado con arma de fuego dentro de una vivienda.

El caso se registró hacia las 8:10 p. m. de este domingo 25 de octubre, en inmediaciones de la calle 19 con carrera 13, en el barrio Divino Niño. La víctima fue identificada como Jesús Hernán Gómez González, conocido con el alias de «Lápiz».

Tras escuchar varias detonaciones, los uniformados llegaron al lugar y encontraron al hombre herido. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San José, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

Entre las hipótesis que se investigan está un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico local de estupefacientes, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. La víctima registraba algunos antecedentes judiciales, información que también hace parte de los elementos por verificar.

Unidades de Policía Judicial adelantan las diligencias correspondientes y revisan cámaras de seguridad del sector para establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron los móviles del crimen.