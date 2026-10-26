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Dos muertos y cerca de 20 heridos en accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta

La música vallenata está de luto tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes, en el que dos integrantes de la agrupación del cantante Kbeto Zuleta perdieron la vida y cerca de 20 personas resultaron heridas.

El siniestro se registró en el tramo vial entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Según la información preliminar, el bus en el que viajaban los artistas se salió de la carretera y cayó desde un puente sobre el río Ariguaní.

La agrupación regresaba a Valledupar después de cumplir una presentación en Sincelejo, Sucre. Las víctimas mortales fueron identificadas como Geovanny Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista.

Entre los heridos se encuentra Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, junto con otros integrantes del grupo. Los lesionados reciben atención médica en centros asistenciales de Bosconia.

Las autoridades deberán establecer las causas del accidente y las circunstancias en las que el vehículo terminó fuera de la vía.

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