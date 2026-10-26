Dos muertos y cerca de 20 heridos en accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta

La música vallenata está de luto tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes, en el que dos integrantes de la agrupación del cantante Kbeto Zuleta perdieron la vida y cerca de 20 personas resultaron heridas.