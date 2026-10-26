Más 2,8 millones de recibirán dinero de Colombia Mayor

Más de 2,8 millones de adultos mayores recibirán nuevas transferencias del programa Colombia Mayor desde el próximo miércoles 28 de octubre. El anuncio se produce en medio de las dificultades financieras que enfrenta el programa y de la necesidad de garantizar su continuidad.

Según la información suministrada, cada beneficiario podrá recibir hasta $230.000, mientras que el Gobierno destinó $669.581 millones para este ciclo de pagos, con una inversión acumulada superior a los $1,3 billones.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que, pese al déficit de más de $3 billones reportado por Prosperidad Social, la situación económica no será una razón para suspender el apoyo a los adultos mayores.

“ A nuestros adultos mayores no los vamos a desamparar”, afirmó el mandatario, quien también indicó que, por ahora, se mantendrá el monto previamente acordado mientras se buscan recursos adicionales.

Para garantizar la continuidad del programa, el jefe de Estado señaló que instruyó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a priorizar los recursos necesarios dentro del proyecto de modificación del Presupuesto General de la Nación de 2026.