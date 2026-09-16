Hombre aceptó cargos por el doble crimen de su pareja e hijastra

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 44 años señalado de asesinar a su pareja sentimental y a su hijastra de 11 años, en hechos ocurridos en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación señala que el doble crimen habría ocurrido después de una discusión entre el procesado y su compañera sentimental. Según la hipótesis del ente acusador, el hombre habría atacado primero a la menor cuando se dirigía al colegio, en lo que habría sido una represalia contra su madre.

Horas después, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado presuntamente le habría vendado los ojos con el argumento de darle una sorpresa. Posteriormente, la atacó con un arma cortopunzante y le causó la muerte. La Fiscalía también sostiene que después habría limpiado la vivienda para intentar eliminar evidencias.

La investigación apunta además a que, durante la madrugada del 9 de septiembre, el hombre habría cambiado de ropa a las víctimas y trasladado sus cuerpos en un vehículo. Primero habría tomado la vía hacia La Guajira, pero posteriormente regresó a Bogotá y emprendió camino hacia Villavicencio.

El recorrido terminó en Chipaque, Cundinamarca, donde ciudadanos alertaron a las autoridades al observar que había dos personas dentro del automóvil que no respondían a sus llamados. El hombre fue capturado en flagrancia.

Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado aceptó los cargos de manera libre y voluntaria.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por la violencia intrafamiliar en Bogotá. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 26.789 casos, un aumento del 26,1 % frente al mismo periodo de 2025, según cifras citadas del Concejo de Bogotá. Entre los niños de 0 a 11 años, los registros aumentaron 39,5 %, al pasar de 2.762 a 3.854 casos.