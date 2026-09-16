Ataque armado en Tuluá terminó con la vida de un joven

Un nuevo hecho de violencia enluta a una familia del centro del Valle del Cauca. Jhair Prado Grajales falleció luego de resultar gravemente herido en un atentado ocurrido en Tuluá durante la tarde del lunes.

El joven se movilizaba en motocicleta por el sector del barrio Nuevo Príncipe, cerca de la piscina olímpica, cuando fue interceptado por sujetos que, según la información preliminar, le dispararon en varias oportunidades.

Tras el ataque, Prado Grajales fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, las heridas que sufrió fueron de gravedad y terminó falleciendo mientras recibía atención médica.

El hecho generó consternación entre familiares y allegados, mientras las autoridades avanzan en las labores de investigación para establecer cómo ocurrió el ataque, determinar sus posibles móviles e identificar a los responsables.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre los autores del atentado. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer este nuevo caso de violencia registrado en Tuluá.