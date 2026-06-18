Daniel Muñoz marca el primer gol de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia abrió el marcador en su debut mundialista frente a Uzbekistán gracias a una anotación de Daniel Muñoz, quien se convirtió en el primer colombiano en celebrar un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El lateral derecho apareció en el momento justo para enviar el balón al fondo de la red y desatar la euforia de los miles de aficionados colombianos presentes en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Con este tanto, la Tricolor tomó ventaja en su estreno en el Grupo K y comenzó a ilusionar a todo el país con un arranque positivo en la máxima cita del fútbol mundial.

El gol de Muñoz quedará registrado como la primera anotación de Colombia en el Mundial 2026 y uno de los momentos más destacados del debut del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.