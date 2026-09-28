Hay presidente y con pistola

La guerra total que el presidente ha declarado contra las bandas urbanas y los ejércitos de traquetos tiene más de simbolismos que de acciones militares contundentes. Su aparición nocturna en las calles de Santa Marta, sometida al pánico de un paro armado de los ejércitos de la traquetería que dominan hace años desde el Cabo de la Vela en la Guajira hasta la zona bananera de Macondo, fue más una gesta de imagen captadora de aplausos, que un verdadero operativo militar.

Disminuir con alegatos de jurisconsultos santafereños la impresión generada en todo el país discutiendo si un comandante en jefe de todas las fuerzas militares y policiales puede o no aparecer con pistola al cinto, no aminora en un ápice el efecto de haber demostrado que los colombianos tenemos presidente y con pistola.

Es probable que sea finalmente un acto fantoche, propio del ritmo publicitario que el abogado De la Espriella le impuso a la mayoría de sus actuaciones profesionales .Pero aunque nadie sabe si el presidente tiene puntería y si sabe o no disparar su Gluck, el hecho de haber sacado de su atonía a las fuerzas uniformadas y ponerlas a perseguir a los traquetos que hasta el 7 de agosto le mamaban gallo a Petro en diálogos que nunca llegaron a nada, es ya un resultado positivo del gobernante.

El que 48 horas después lo haya repetido en Cali con la gobernadora y el alcalde de escoltas allanando ollas y circuitos criminales, que la inteligencia policial tenía identificados hace años en el centro de la capital del Valle, refuerza la guerra de símbolos, pero no produce efectos visibles porque en esas calles los atracos, raponeos y homicidios son durante el día.

Pero sí es un anuncio a las bandas que manejan las comunas caleñas de noche y cobran peajes y vacunas a la luz del sol, que un gallo nuevo y con pistola al cinto ha llegado a cantar en el gallinero.