Hasta $800 millones por los responsables del atentado en Cúcuta

El Gobierno Nacional identificó a dos presuntos integrantes del ELN como los responsables de ordenar el atentado con carro bomba ocurrido en Cúcuta, que dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 policías y tres civiles.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las investigaciones apuntan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’, también conocido como ‘Nike’. Por información que permita su captura, el Gobierno ofrece recompensas de hasta $800 millones y $150 millones, respectivamente. Además, continúa vigente una recompensa de hasta $350 millones para identificar a los demás implicados en el ataque.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades anunciaron un refuerzo de las operaciones militares y de inteligencia en Norte de Santander. Como parte de las medidas, cerca de 250 militares, siete pelotones adicionales y vehículos blindados permanecerán en Cúcuta y su área metropolitana hasta el 7 de agosto, día de la posesión presidencial.

El atentado ocurrió frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos, donde la explosión provocó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender las actividades de la central de abastos. Las investigaciones continúan para capturar a todos los responsables.