El Puracé entra en alerta naranja: esto es lo que está pasando

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó este sábado el nivel de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, tras detectar un incremento significativo en su actividad sísmica, las emisiones de gases y la temperatura de las columnas de ceniza.

La entidad aclaró que este cambio no significa que una erupción sea inminente, pero sí que la probabilidad de que ocurra ha aumentado, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, desde el 20 de julio el volcán ha registrado un aumento sostenido de su actividad. Durante ese periodo se han observado columnas de gas y ceniza de hasta 3.400 metros de altura, emisiones de dióxido de azufre de hasta 4.200 toneladas diarias y un incremento en la actividad sísmica, alcanzando algunos de los valores más altos registrados desde que comenzó su monitoreo en 1993.

Ante este panorama, el SGC pidió a las comunidades no acercarse a las zonas altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, donde podrían presentarse emisiones repentinas de gases y ceniza.

Las autoridades continuarán con el monitoreo permanente del volcán y reiteraron que cualquier cambio en su comportamiento será informado oportunamente.