Después de 74 años, el presidente volverá al Palacio de San Carlos

Después de más de siete décadas, un presidente de Colombia volverá a despachar desde el Palacio de San Carlos. Así lo anunció el presidente electo Abelardo De la Espriella, quien también confirmó que la Casa de Nariño dejará de funcionar como sede presidencial para convertirse en un museo abierto al público.

El regreso al Palacio de San Carlos representa un hecho histórico. Este edificio, construido en el siglo XVII, fue residencia de varios mandatarios y escenario de episodios clave de la historia nacional, como el atentado contra Simón Bolívar en 1828. Su último ocupante como presidente fue Alfonso López Michelsen, antes de que la sede del Gobierno se trasladara definitivamente a la Casa de Nariño.

Por su parte, la actual Casa de Nariño, inaugurada en 1980 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, alberga más de 750 bienes patrimoniales, entre obras de arte, mobiliario histórico y piezas de alto valor cultural. Especialistas recuerdan que, por sus colecciones, el edificio ya cumple funciones museales, aunque nunca ha estado abierto de forma permanente al público.

La propuesta de De la Espriella busca que los ciudadanos puedan recorrer este emblemático inmueble, mientras el Ejecutivo retomará sus funciones en el histórico Palacio de San Carlos. Sin embargo, expertos advierten que consolidar un museo de gran escala requerirá un proceso técnico y curatorial que podría extenderse por varios años.