Hasta $15 millones por pistas sobre atentado ocurrido en Dagua

Una recompensa de $15 millones anunció la Gobernación del Valle del Cauca para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con dron ocurrido la noche del miércoles 25 de noviembre en Dagua.

De acuerdo con la información conocida, una granada lanzada desde el aparato iba dirigida contra la estación de Policía, pero terminó impactando una iglesia católica. El Gobierno Nacional informó que no hubo civiles heridos, aunque el templo resultó afectado.

Tras el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella condenó lo ocurrido y anunció instrucciones para que la Fuerza Pública despliegue sus capacidades operacionales con el fin de identificar y capturar a los responsables. El mandatario calificó el hecho como un acto de barbarie y rechazó que un lugar destinado a la oración y la fe resultara afectado.

La recompensa fue anunciada por la gobernadora Dilian Francisca Toro al término de un Consejo de Seguridad con autoridades municipales y militares. La mandataria señaló que el atentado podría estar relacionado con una retaliación por un bombardeo realizado la semana anterior, en el que fueron neutralizados cuatro integrantes del ELN. Esta hipótesis es materia de investigación.

Durante la reunión también se acordó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Dagua y su corregimiento.