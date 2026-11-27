Exgobernador fue capturado en España por presunta violencia sexual

El exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue retenido por la Guardia Civil española en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

Según el ente acusador, la medida busca hacer efectiva una orden de captura expedida contra Caicedo el pasado 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

La Fiscalía informó que los hechos fueron denunciados el 2 de julio y señaló que, para ese momento, el exmandatario ya habría salido del país.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre el procedimiento ni sobre los pasos que seguirán las autoridades españolas.

Noticia en desarrollo…