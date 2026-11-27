Comenzó negociación del salario mínimo 2027 y ya hay cifras

La negociación del salario mínimo de 2027 comenzó en Colombia con la presentación de los indicadores de productividad, cifras que servirán como referencia para definir el aumento del próximo año.

En la primera reunión de la Subcomisión de Productividad, el DANE presentó los resultados preliminares del tercer trimestre de 2026. Los datos fueron:

Productividad total de los factores: aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado.

Productividad por hora trabajada: aumentó 2,24 %.

Productividad por persona empleada: disminuyó 0,98 %.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aclaró que esta primera jornada no estaba destinada a discutir porcentajes, sino a establecer una base común sobre el comportamiento de la economía.

El Ministerio recordó que estos indicadores no determinan por sí solos el aumento salarial. Serán parte de los factores que analizarán el Gobierno, los empresarios y los sindicatos durante la concertación.