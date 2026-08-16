Hallan sin vida al tulueño Juan José Salazar entre los escombros

Seis días después del terremoto que sacudió al suroccidente colombiano, terminó la angustiosa búsqueda del tulueño Juan José Salazar Cruz. En la noche de este sábado fue hallado sin vida entre los escombros de lo que fue el edificio Ana Pilar, en el sur de Cali.

Desde el pasado lunes 10 de agosto, cuando el terremoto provocó el colapso de la edificación, familiares y amigos permanecían a la espera de noticias sobre Juan José, quien se encontraba en uno de los apartamentos al momento de la emergencia junto a su novia.

Durante varios días, su nombre hizo parte de los reportes de personas desaparecidas y en redes sociales circularon llamados, cadenas de oración y mensajes solicitando información, mientras los organismos de socorro continuaban trabajando entre los escombros.

Finalmente, en la noche del sábado, cinco días después de la tragedia, su cuerpo fue localizado, poniendo fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a sus seres queridos y a muchas personas en Tuluá que siguieron de cerca su caso.

Juan José era oriundo de Tuluá y su desaparición había generado especial solidaridad en el municipio. Su muerte se suma a la dolorosa lista de víctimas que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto y, particularmente, el colapso del edificio Ana Pilar, una de las estructuras más afectadas en Cali.

La noticia de su fallecimiento enluta a una familia tulueña que durante cinco días mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida.