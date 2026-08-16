Hallan sin vida a Víctor Acosta, celador desaparecido tras el terremoto

La búsqueda de Víctor Acosta, celador del edificio Ana Pilar, terminó este sábado 15 de agosto con una noticia que enluta a su familia. El trabajador fue encontrado sin vida entre los escombros de la estructura, ubicada en el sector de La Guadalupe, en Cali, tras permanecer desaparecido desde el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante varios días, la fotografía de Víctor circuló ampliamente en redes sociales. Familiares y ciudadanos compartieron su imagen con la esperanza de obtener información que permitiera encontrarlo con vida.

Su sobrino, David Castillo, fue quien confirmó el fallecimiento y agradeció las muestras de solidaridad que recibió la familia durante los días de búsqueda.

Castillo relató que la incertidumbre fue especialmente difícil para sus seres queridos, pero destacó el apoyo de personas que, sin conocer personalmente a Víctor, ayudaron a difundir su caso y acompañaron a la familia con mensajes y oraciones.

La actriz Lorena Altamirano, pareja del actor Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, también había ayudado a visibilizar la búsqueda. Tras conocer la noticia, confirmó públicamente el hallazgo y envió un mensaje de solidaridad a los familiares.

La actriz recordó además una fotografía en la que Víctor aparecía junto al reconocido actor, una imagen que, según contó un familiar, hizo especialmente feliz al celador.

La muerte de Víctor Acosta se suma a las historias de dolor que deja el terremoto en Cali, mientras los organismos de socorro continúan trabajando entre los escombros y las familias siguen esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.



