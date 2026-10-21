Envían a prisión a joven investigado por amenazar a la primera dama

Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a Daniel Alejandro Betancourt, investigado por presuntamente amenazar de muerte a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a sus hijos a través de redes sociales. El joven fue capturado en Pereira, Risaralda, donde las autoridades también reportaron el hallazgo de una cantidad considerable de marihuana.

Según la información conocida, la investigación comenzó tras la recepción de mensajes directos enviados desde un perfil anónimo. El presidente Abelardo De la Espriella aseguró que las amenazas fueron denunciadas el 18 de octubre de 2026 y que el allanamiento y la captura se realizaron la noche del día siguiente.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de amenazas agravadas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El juez quinto penal con función de control de garantías de Pereira impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La defensa, encabezada por el abogado Camilo Puerta, apeló la decisión al considerar excesiva la medida y solicitar que Betancourt pueda afrontar el proceso en libertad. La petición deberá ser estudiada por la autoridad competente.

Por ahora, el joven permanecerá en la cárcel La 40 de Pereira mientras avanza el proceso judicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar su posible responsabilidad. Betancourt conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.