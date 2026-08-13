Hallan sin vida a padre y sobrina de periodista en Cali

Después de más de 72 horas de labores de rescate, los organismos de socorro hallaron sin vida a Carlos Arturo Aponte y a su nieta, Eliana Giraldo Aponte, de 11 años, familiares del periodista caleño Carlos Aponte. Los cuerpos fueron localizados bajo los escombros del edificio Torres del Limonar, en el sector Capri de Cali.

El hallazgo se produjo este jueves, luego de una intensa búsqueda entre la estructura de cinco pisos que colapsó durante el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. Según el relato entregado por el periodista, los cuerpos fueron recuperados en aproximadamente 15 minutos una vez los rescatistas lograron ubicar el punto exacto.

Carlos Aponte explicó que su padre había cumplido años el domingo 9 de agosto y que Eliana, quien no tenía clases al día siguiente, se había quedado en la vivienda de sus abuelos. De acuerdo con la información recibida por la familia, Carlos Arturo habría intentado proteger a su nieta con su propio cuerpo cuando se produjo el colapso. Una viga cayó sobre ambos y les habría causado la muerte de manera inmediata.

Ahora, la búsqueda continúa para localizar a Stella Marín, madre del periodista, quien permanece desaparecida entre los escombros. La complejidad de la estructura ha dificultado establecer con precisión dónde se encuentra, debido a que el colapso mezcló partes de diferentes pisos del edificio.

En medio del dolor, Carlos Aponte agradeció a los organismos de socorro y a los ciudadanos que han participado en las labores de búsqueda. “Este pueblo caleño es admirable”, expresó al destacar la solidaridad de quienes han acompañado a su familia durante la emergencia.