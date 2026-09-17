Hallan sin vida a niña en un canal y capturan a un sospechoso

El hallazgo del cuerpo de una niña de nueve años en un canal de agua del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, Bogotá,conmocionó a la comunidad y abrió una investigación que ya deja un capturado.

El cuerpo fue encontrado durante la tarde del martes 15 de septiembre, cuando varios menores que ingresaron al canal alertaron sobre la presencia de una persona en el lugar. Aunque Medicina Legal adelanta los procedimientos para establecer plenamente la identidad, un familiar realizó un reconocimiento inicial.

La investigación permitió establecer que la menor había desaparecido días antes en Mosquera. De acuerdo con las autoridades, las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir parte de sus últimos movimientos.

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, señaló que la niña salió en motocicleta junto a la pareja sentimental de una familiar que estaba a cargo de su cuidado. El recorrido habría comenzado en el sector de Porvenir Río y continuado hacia Bogotá.

“Esa es la ruta en la que la menor salió del barrio, ingresó a Bogotá y luego el sujeto volvió a ingresar al barrio a los 7 u 8 minutos, ya sin la menor”, explicó el mandatario.

Un tío de la niña, Rafael González, también relató que antes de la desaparición se habría presentado una discusión entre el señalado y la hermana de la menor. Según González, el hombre habría tenido un comportamiento agresivo y causado daños en las pertenencias de la mujer.

Tras avanzar en la investigación, la Fiscalía capturó en Bogotá al presunto responsable durante la noche del miércoles 16 de septiembre. Será presentado ante un juez de control de garantías.

De manera preliminar, la Fiscalía indicó que podría ser imputado por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, mientras se conocen los resultados de los análisis de Medicina Legal.

Las autoridades continúan reconstruyendo el recorrido de la menor desde Mosquera hasta Ciudad Bolívar para esclarecer lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades en el caso.