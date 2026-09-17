Dos personas fallecieron tras accidente en la vía Buga-Mediacanoa

Un siniestro vial dejó dos personas fallecidas, un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta, en la vía Buga-Mediacanoa, a la altura del sector de Comolsa.

De acuerdo con la información preliminar, las dos víctimas se desplazaban en una motocicleta AKT de placas KPK 25G cuando ocurrió el accidente.

Por el momento, las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer la identidad de las personas fallecidas y determinar las circunstancias en las que se presentó el siniestro.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes puedan reconocer la motocicleta o aportar información que permita identificar a las víctimas, para que se comuniquen con las entidades correspondientes.