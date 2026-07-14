Hallan sin vida a joven venezolano reportado como desaparecido en Sevilla

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre encontrado sin vida el pasado lunes festivo 13 de julio en el sector de La Cristalina, zona rural de Sevilla, Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Daniel Pineda, un ciudadano venezolano de 25 años que había sido reportado como desaparecido por sus familiares un día antes en el municipio conocido como el Balcón Cafetero del Valle.

Por ahora, las autoridades no han determinado oficialmente las causas de la muerte. El caso permanece bajo investigación y serán las diligencias judiciales y los resultados forenses los que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho.

Los actos urgentes fueron realizados por las autoridades competentes, que continúan recopilando pruebas para establecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de terceros.