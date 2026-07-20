Cúpula militar se retiró antes del último discurso de Gustavo Petro

La cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional abandonó el escenario una vez finalizó el desfile militar del 20 de Julio, por lo que no estuvo presente durante el último discurso del presidente Gustavo Petro, en un hecho poco habitual durante esta conmemoración.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la decisión obedeció a que la intervención del mandatario tendría un carácter político. Según altas fuentes consultadas por ese medio, fue el propio presidente quien informó a los altos mandos que, una vez concluidos los actos militares, podían retirarse si así lo consideraban.

La jornada comenzó con la imposición de la Medalla de Boyacá a varios generales y almirantes, seguida del tradicional desfile militar, que este año se realizó por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

En la ceremonia participaron 6.257 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El Ejército desfiló con 26 bloques y cerca de 1.600 uniformados; la Armada participó con 19 bloques y 1.543 marinos; la Fuerza Aeroespacial presentó 37 bloques con 1.170 hombres y mujeres, mientras que la Policía Nacional cerró el recorrido con 40 bloques y 1.965 uniformados.

Tras concluir la presentación de las tropas, los altos mandos militares y policiales abandonaron el lugar, dejando el escenario preparado para la intervención del presidente Petro, quien pronunció su último discurso como jefe de Estado en el marco de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.