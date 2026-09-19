Hallan sin vida a joven de 21 años en zona rural de Ansermanuevo

Un joven de 21 años fue ultimado en zona rural de Ansermanuevo, en un hecho registrado durante la mañana de este jueves 17 de septiembre, cerca del sector conocido como Chancos.

La víctima fue identificada como Brandon Stiven Ramírez, conocido entre sus allegados como “El Picante”. Según información preliminar, el joven se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando habría sido atacado con arma de fuego.

Tras recibir el reporte, las autoridades llegaron hasta el lugar y realizaron las labores de inspección y levantamiento correspondientes. Por ahora, se desconocen los responsables y las circunstancias exactas que rodearon el ataque.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer el móvil del homicidio y determinar quiénes estarían detrás del crimen.

El hecho generó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona, quienes lamentaron la muerte del joven y esperan que el caso pueda ser esclarecido.