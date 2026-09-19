Exgobernador Juan Carlos Abadía fue llevado a una unidad de salud mental

El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía fue trasladado a una unidad de salud mental en Cali, bajo custodia del INPEC, después de presentar una descompensación tras conocer que deberá ser trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Abadía permanecía recluido desde 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en el sur de Cali. Su traslado hace parte de la revisión ordenada por el Gobierno Nacional sobre personas privadas de la libertad que cumplen condenas o permanecen detenidas en instalaciones policiales o militares en lugar de centros penitenciarios.

El exmandatario deberá permanecer bajo atención médica hasta que sea dado de alta. Posteriormente, según el procedimiento informado, será trasladado a la capital para continuar cumpliendo su condena en el centro penitenciario asignado por el INPEC.

La situación se conoció luego de que el Gobierno anunciara el traslado de personas privadas de la libertad que se encontraban en instalaciones diferentes a establecimientos carcelarios. Uno de los casos que ya se había concretado fue el del excongresista Wadith Manzur, trasladado a La Picota.

Juan Carlos Abadía cumple una condena de 21 años y 7 meses de prisión, confirmada en junio de 2026 por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.

El proceso está relacionado con un convenio de 2010 para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares del Valle del Cauca. Según la Corte, en el trámite se presentaron irregularidades en la contratación y se produjo una apropiación de recursos públicos por parte de terceros.