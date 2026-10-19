Exgobernador de San Andrés fue capturado por presunta extorsión

El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, fue capturado en Barranquilla por orden de la Fiscalía, en una investigación por presuntas amenazas y exigencias económicas a dos contratistas de la Gobernación.

Según el ente investigador, Hawkins habría contactado a integrantes del grupo delincuencial «Las Salsas Mexicanas» para exigirles $3.000 millones a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales. En uno de los casos, la presión habría incluido la retención de una familiar para forzar el pago. Por estos hechos, será imputado por extorsión agravada y secuestro extorsivo.

La captura se suma al proceso conocido como Aremca, relacionado con presuntas irregularidades en el proyecto urbanístico del islote Haynes Cay, valorado en $11.125 millones. La Fiscalía señala posibles fallas en la contratación, obras ejecutadas sin permisos ambientales y marítimos, y la ausencia del muelle de acceso previsto.

En este expediente, Hawkins ya fue acusado de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía calcula un presunto detrimento patrimonial de $4.330 millones.

La responsabilidad del exgobernador en ambos casos deberá ser determinada por la justicia.