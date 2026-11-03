Chaparral bajo alerta por más de 2.000 movimientos telúricos desde septiembre

La actividad sísmica que se registra desde hace más de un mes en el sur del Tolima mantiene en alerta a las autoridades y bajo seguimiento de especialistas. Según informó la gobernadora Adriana Magalí Matiz, en el municipio de Chaparral y el sector del Cañón de las Hermosas se han contabilizado más de 2.000 movimientos telúricos desde el pasado 20 de septiembre.

La mandataria explicó que solo en Chaparral se han registrado más de 1.600 réplicas, en medio de un enjambre sísmico que continúa siendo objeto de análisis. Ante este comportamiento, especialistas del Servicio Geológico Colombiano realizarán nuevas inspecciones técnicas en terreno para evaluar la actividad y establecer qué podría estar originándola.

La preocupación aumentó tras el sismo de magnitud 5,6 que sacudió al país durante la madrugada de este martes 3 de noviembre y que ocasionó daños en varias viviendas de Chaparral, algunas de ellas con destrucción total. El alcalde del municipio, González, confirmó que hasta el momento no se reportan víctimas mortales, aunque reconoció que hay temor e incertidumbre entre los habitantes.

Como medida preventiva, la Gobernación suspendió las clases presenciales en las instituciones educativas del Tolima mientras se revisa el estado de sus instalaciones. La decisión también responde a que, de las 1.810 sedes educativas del departamento, 464 presentaron afectaciones durante el sismo del pasado 10 de agosto.

Entretanto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Chaparral recopila los reportes enviados por las juntas de acción comunal y los grupos de WhatsApp para consolidar un censo oficial de daños y presentarlo ante los gobiernos nacional y departamental.