Gobierno descarta subir el IVA a la comida de perros y gatos

Los alimentos para perros y gatos no tendrán el incremento del IVA que se contemplaba dentro de la ley de ajuste fiscal del Gobierno. La decisión se tomó tras las preocupaciones de familias, organizaciones animalistas y refugios que advirtieron sobre el impacto económico que tendría la medida.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que solicitó al Ministerio de Hacienda mantener sin cambios el impuesto para estos productos, al considerar que la alimentación de los animales de compañía representa un gasto importante en muchos hogares.

La senadora Andrea Padilla destacó que durante las reuniones con el Ministerio de Hacienda se defendió la exclusión de estos alimentos de los nuevos gravámenes. Según indicó, el 67 % de los hogares colombianos convive con animales.

La congresista también advirtió que el aumento habría afectado especialmente a los refugios que dependen de donaciones. Como ejemplo, señaló que una fundación con cerca de 60 perros podría pasar de gastar $25 millones a más de $30 millones mensuales en alimentación.

La decisión se conoce en medio de las discusiones de la ley de ajuste fiscal, con la que el Gobierno busca nuevas fuentes de recaudo. Tras descartar este y otros posibles aumentos, el Ejecutivo deberá evaluar alternativas para obtener recursos y ajustar el gasto público.