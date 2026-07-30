Por fin será renovado el Parque Franciscano de Tuluá

El deterioro y los problemas de seguridad que durante años han afectado al Parque Franciscano motivaron la puesta en marcha de un proyecto de renovación que busca devolverle este espacio a la comunidad. La iniciativa fue presentada por la Administración Municipal durante una jornada de socialización con habitantes del sector.

La propuesta contempla una intervención integral que incluye la modernización del parque mediante la instalación de nueva iluminación, construcción de materas, adecuación de plataformas para la actividad física y una plazoleta pensada para el encuentro ciudadano.

Además de mejorar la infraestructura, el proyecto pretende fortalecer el uso del parque como un espacio de convivencia para familias, estudiantes, comerciantes y visitantes que diariamente recorren esta zona de la Comuna 2.

Durante el encuentro, los asistentes también plantearon la importancia de aprovechar la cercanía del parque con la parroquia del sector para consolidar una ruta religiosa y turística, permitiendo que el lugar sirva como punto de encuentro para los feligreses y como escenario de actividades culturales y comunitarias.

La Alcaldía de Tuluá señaló que la iniciativa hace parte de las estrategias para recuperar espacios públicos deteriorados y responder a las necesidades expresadas por la comunidad, con el propósito de ofrecer entornos más seguros, modernos y funcionales para los ciudadanos.