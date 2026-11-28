Habría muerto tras quedar en medio de ataque armado en El Cerrito

Un ataque con arma de fuego registrado al mediodía del viernes 27 de noviembre en el barrio Brisas de la Merced, sector conocido como El Teatrino, en El Cerrito, Valle del Cauca, dejó dos personas muertas y dos heridas.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Adriano Solís Caicedo, quien, según información preliminar, no sería el objetivo de los agresores y habría quedado en medio del ataque.

En el mismo hecho perdió la vida Andrés Felipe Cortés Bejarano. Además, Ferney Valencia Paz y un adolescente de 15 años resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar si Solís Caicedo fue una víctima colateral.

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