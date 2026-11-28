Una de las víctimas mortales fue identificada como Adriano Solís Caicedo, quien, según información preliminar, no sería el objetivo de los agresores y habría quedado en medio del ataque.
En el mismo hecho perdió la vida Andrés Felipe Cortés Bejarano. Además, Ferney Valencia Paz y un adolescente de 15 años resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar si Solís Caicedo fue una víctima colateral.
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