Acciones sicariales dejan otras dos victimas en Toro, norte del Valle

Nuevamente, el municipio de Toro, al norte del Valle del Cauca, fue escenario de hechos violentos en la tarde del viernes 27 de noviembre, en los que perdieron la vida Danilo Galvis, un adulto mayor de 72 años (fotografía de la derecha), y el agricultor Jesús Antonio Montoya (fotografía de la izquierda); sucesos que aumentan la preocupación entre los toresanos.

El primero de los hechos se registró en el sector conocido como La Plazuela, donde fue atacado el señor Galvis (foto derecha), un hombre reconocido en esa población porque dedicó gran parte de su vida a las labores de construcción, oficio que combinaba con la atención de una pequeña tienda junto a su esposa.

Apenas se cumplían las labores de inspección técnica al cadáver de Danilo Galvis, las autoridades fueron alertadas sobre otro atentado a bala donde perdió la vida Jesús Antonio Montoya (foto izquierda), quien laboró como tractorista en varias haciendas de ese municipio del norte del Valle y en el último tiempo se dedicaba a oficios varios.

Sobre estos dos atentados, que elevan la cifra de muertes violentas en Toro, las autoridades no habían emitido hasta ese momento ningún pronunciamiento.

Cabe destacar que, justamente hace un par de diad , llegó un componente de Policía a reforzar la seguridad del municipio y se espera que con ese esfuerzo institucional se pueda recuperar la tranquilidad de la población.