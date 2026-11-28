Denuncian gestos racistas contra jugador del América en El Campín

El partido entre Millonarios y América de Cali terminó sin goles, pero una denuncia de discriminación racial se convirtió en el centro de la polémica. El equipo escarlata rechazó lo ocurrido con su defensor Dany Rosero durante el encuentro disputado el viernes 27 de noviembre en el estadio El Campín, en Bogotá.

Al minuto 49, Rosero fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una acción sobre Leonardo Castro. Mientras se dirigía a los camerinos, un aficionado habría realizado gestos racistas, imitando movimientos de un mono, y posteriormente le habría lanzado un escupitajo, según la denuncia.

El episodio quedó registrado en imágenes de la transmisión y generó rechazo en redes sociales.

A través de un comunicado, América de Cali pidió a las autoridades y a los organismos del fútbol investigar lo sucedido y tomar las medidas correspondientes. El club expresó su indignación y aseguró que el racismo no puede normalizarse ni quedar impune.

Millonarios también rechazó los hechos denunciados y los actos de violencia registrados después de la expulsión. El conjunto capitalino afirmó que estas conductas no representan a su hinchada ni los principios de la institución.

En lo deportivo, el empate dejó a ambos equipos con cinco puntos en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales. América conservó el liderato gracias a la ventaja deportiva.