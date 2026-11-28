Al minuto 49, Rosero fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una acción sobre Leonardo Castro. Mientras se dirigía a los camerinos, un aficionado habría realizado gestos racistas, imitando movimientos de un mono, y posteriormente le habría lanzado un escupitajo, según la denuncia.
El episodio quedó registrado en imágenes de la transmisión y generó rechazo en redes sociales.
A través de un comunicado, América de Cali pidió a las autoridades y a los organismos del fútbol investigar lo sucedido y tomar las medidas correspondientes. El club expresó su indignación y aseguró que el racismo no puede normalizarse ni quedar impune.
Millonarios también rechazó los hechos denunciados y los actos de violencia registrados después de la expulsión. El conjunto capitalino afirmó que estas conductas no representan a su hinchada ni los principios de la institución.
En lo deportivo, el empate dejó a ambos equipos con cinco puntos en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales. América conservó el liderato gracias a la ventaja deportiva.
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