Fuerte explosión en La Unión, Nariño, deja un muerto y cuatro personas heridas

Una fuerte explosión sacudió este viernes al municipio de La Unión, en el departamento de Nariño, dejando como saldo preliminar una persona fallecida, cuatro más heridas y graves daños materiales.

De acuerdo con la información conocida, la detonación ocurrió en dos viviendas que, al parecer, eran utilizadas como polvoreras o bodegas clandestinas para el almacenamiento de pólvora.

El estallido generó momentos de pánico entre los habitantes del sector, quienes reportaron fuertes ondas expansivas que afectaron varias viviendas cercanas y provocaron millonarias pérdidas materiales.

Tras la emergencia, unidades de la Policía, organismos de socorro y autoridades locales llegaron al lugar para atender a las personas lesionadas, acordonar la zona y verificar las causas de la explosión.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar si las viviendas funcionaban de manera ilegal para el almacenamiento de material explosivo.

Entretanto, los organismos de emergencia continúan evaluando los daños y brindando atención a las familias afectadas por este grave incidente.