Goyo: el tulueño que conquista el mundo con la música y la danza

De Tuluá para el mundo. Gregorio Grueso Vargas, conocido artísticamente como GOYO, ha dedicado su vida a promover la música, la danza y las raíces afrocolombianas, convirtiéndose en un embajador de nuestra riqueza cultural en escenarios internacionales.

Su historia artística comenzó desde niño, cuando la música y el baile hacían parte de su entorno familiar. A los 14 años asumió la dirección de un grupo de música y danza, y a los 16 ya se desempeñaba como profesor, demostrando que su talento iba de la mano con una profunda vocación pedagógica.

Posteriormente creó LOS GOYOS, agrupación familiar que, con el paso del tiempo y tras su llegada a Suecia en 1992, evolucionó hasta convertirse en COLOMBIA NEGRA y luego en CIMARRÓN, proyectos dedicados a preservar y difundir las tradiciones afrocolombianas.

Su recorrido también lo llevó a Argentina, donde impulsó iniciativas artísticas y musicales como GOYOS BODY ART y la agrupación SON PARCEROS.

Actualmente, desde Suecia, continúa trabajando por la promoción de la cultura latinoamericana a través de GOYO’S Kultur & Scenkonst Förening, SON PARCEROS y CIMARRÓN.

La historia de GOYO es la de un hombre que convirtió su pasión en una misión de vida: llevar la identidad colombiana más allá de las fronteras y mantener vivas las tradiciones que nos llenan de orgullo.

¡Tuluá tiene en GOYO a uno de esos artistas que hacen de la cultura colombiana una bandera para el mundo!