Hombre aceptó cargos por feminicidio de su pareja en Zarzal

Una llamada telefónica habría desencadenado un episodio de celos que terminó en el asesinato de una joven de 24 años en el norte del Valle del Cauca. Por este crimen, Ideralvaro Perilla Barroso, de 41 años, aceptó los cargos por feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre en el corregimiento de La Paila, zona rural de Zarzal, donde, según la investigación, el hombre habría atacado a su compañera sentimental con un arma cortopunzante en nueve ocasiones.

El ataque habría sido presenciado por un hermano de la víctima, cuyo testimonio contribuyó al avance de las investigaciones y a la captura del señalado agresor en flagrancia.

La Fiscalía también recopiló información que daría cuenta de presuntos episodios anteriores de violencia física y verbal durante la relación.

Tras la audiencia de judicialización, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Perilla Barroso, mientras avanza el proceso judicial por el crimen.