En video quedó el secuestro de una joven de 19 años en Guacarí

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que varios hombres armados irrumpieron en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, intimidaron a quienes se encontraban en el lugar y se llevaron por la fuerza a una joven de 19 años. Las autoridades activaron un operativo para intentar localizarla.