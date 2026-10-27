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En video quedó el secuestro de una joven de 19 años en Guacarí

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que varios hombres armados irrumpieron en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, intimidaron a quienes se encontraban en el lugar y se llevaron por la fuerza a una joven de 19 años. Las autoridades activaron un operativo para intentar localizarla.

El hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana de este martes, cuando la mujer llegó al establecimiento junto a su novio, de 18 años, para comenzar las labores de apertura. En ese momento, una camioneta negra se detuvo frente al negocio y de ella descendieron tres hombres armados.

Los sujetos ingresaron al local e intimidaron con armas de fuego a la joven, a su pareja y al panadero. Luego obligaron a la mujer a subir al vehículo y escaparon con rumbo desconocido.

Según la información preliminar, el establecimiento sería propiedad del padre de la víctima, quien se encontraría en Medellín. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no tendrían conocimiento de amenazas o extorsiones en su contra.

Entre tanto, se desplegó un plan candado en zonas rurales y municipios cercanos, mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables y los motivos del secuestro.

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