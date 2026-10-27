En video quedó el secuestro de una joven de 19 años en Guacarí

El hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana de este martes, cuando la mujer llegó al establecimiento junto a su novio, de 18 años, para comenzar las labores de apertura. En ese momento, una camioneta negra se detuvo frente al negocio y de ella descendieron tres hombres armados.
Los sujetos ingresaron al local e intimidaron con armas de fuego a la joven, a su pareja y al panadero. Luego obligaron a la mujer a subir al vehículo y escaparon con rumbo desconocido.
Según la información preliminar, el establecimiento sería propiedad del padre de la víctima, quien se encontraría en Medellín. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no tendrían conocimiento de amenazas o extorsiones en su contra.
Entre tanto, se desplegó un plan candado en zonas rurales y municipios cercanos, mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables y los motivos del secuestro.
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