Bogotá restringe el uso de celulares en colegios públicos y privados

El Distrito dejó en firme este 7 de septiembre la resolución que restringe el uso de celulares y otras pantallas en los colegios públicos y privados de Bogotá. Las instituciones educativas tendrán hasta marzo de 2027 para implementar las nuevas medidas.

La normativa, firmada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, busca mejorar la concentración y el aprendizaje de los estudiantes y fue denominada “(Re)conectarnos para aprender”.

La resolución establece que los celulares no podrán utilizarse durante las clases ni los descansos, excepto en casos de emergencia, monitoreo de salud o cuando sean necesarios para garantizar la participación y el aprendizaje de estudiantes que requieran apoyos específicos.

Los dispositivos como celulares, tabletas, computadores y televisores podrán utilizarse con fines exclusivamente educativos y bajo supervisión docente. Desde octavo grado, podrán emplearse sin límite de tiempo cuando sean necesarios para una actividad o proyecto académico.

Para los estudiantes más pequeños se establecieron límites: en prejardín y ciclo 1 no habrá acceso a pantallas; en jardín y transición será de máximo 30 minutos diarios; en primaria, una hora; y en sexto y séptimo, hasta dos horas.

La medida aclara que ningún estudiante estará obligado a llevar un dispositivo propio para participar en actividades pedagógicas y que portar un celular dentro del colegio no está prohibido.

Los establecimientos educativos tendrán un plazo máximo de seis meses para adaptar sus normas y procedimientos antes de que la regulación comience a aplicarse en marzo de 2027.