Dos personas fueron asesinadas en Sevilla en hechos aislados

Las autoridades investigan dos hechos violentos ocurridos en jurisdicción de Sevilla, Valle del Cauca, que dejaron una persona asesinada y un segundo cadáver pendiente de identificación.

Uno de los casos se conoció en el sector de La Estación Caicedonia, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. Las condiciones en las que fue encontrado, aparentemente incinerado, llevaron a que fuera trasladado hasta Tuluá para adelantar la necropsia y los procedimientos que permitan establecer su identidad.

Horas antes, en el barrio Avas de Sevilla, se registró otro hecho de violencia. Allí, un hombre que se encontraba en una cancha fue atacado con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Santiago Cardona González, de 24 años. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Caicedonia, donde se realizan las diligencias correspondientes.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y buscan determinar los móviles de cada caso, establecer quiénes estarían detrás de los hechos y verificar si existe alguna conexión entre ambos.

La comunidad permanece atenta a los resultados de las pesquisas y a la información oficial que sea entregada en las próximas horas.