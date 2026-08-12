Buscan a Isabella: tres de sus familiares murieron en Cali

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 continúa dejando dolorosas historias en Cali. Una de ellas es la de la familia Saavedra Caicedo, cuyos integrantes quedaron atrapados tras el colapso de un edificio en el barrio Cuarto de Legua, al sur de la ciudad.

En el momento del sismo se encontraban en la vivienda Jairo Saavedra, Victoria Caicedo y sus hijas trillizas, Ana María, Sofía e Isabella. Los organismos de socorro iniciaron de inmediato las labores de búsqueda.

Horas después, Ana María fue rescatada con vida y trasladada a la Clínica Imbanaco, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el colapso.

Sin embargo, la tragedia continuó. Durante la madrugada de este miércoles, los equipos de rescate encontraron los cuerpos sin vida de Jairo Saavedra y Victoria Caicedo. Posteriormente también fue confirmada la muerte de Sofía, una de las trillizas.

La noticia fue compartida por el DJ Prilla, amigo cercano de la familia, quien recordó con tristeza a sus integrantes y la vida que compartían antes de la tragedia.

Mientras tanto, los organismos de socorro continúan trabajando entre los escombros para localizar a Isabella, quien permanece desaparecida. Las condiciones de la estructura y la cantidad de concreto dificultan las labores de búsqueda.

La historia de los Saavedra Caicedo se suma a las de cientos de familias afectadas por el terremoto en Cali, donde continúan activos los operativos de rescate en diferentes puntos de la ciudad.