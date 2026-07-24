Gobierno declarará desastre nacional por llegada de El Niño

Ante el avance del fenómeno de El Niño y el aumento de las altas temperaturas en el país, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendó declarar la situación de desastre nacional, una medida que permitirá fortalecer la respuesta del Estado frente a los impactos climáticos previstos para los próximos meses.

La decisión fue aprobada por unanimidad y se espera que el Gobierno Nacional expida el decreto en las próximas horas. Con esta declaratoria se habilitaría el traslado de cerca de 4 billones de pesos para atender las emergencias asociadas a la temporada seca.

Según la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Maritza Quevedo, 558 municipios del país se encuentran en riesgo alto o muy alto de enfrentar situaciones críticas. Las zonas con mayor nivel de alerta son La Guajira, San Andrés, la región Caribe y parte de la región Andina.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) explicó que la Ley 1523 de 2012 permite declarar una situación de desastre cuando existe un riesgo inminente, con el fin de movilizar recursos y coordinar acciones antes de que las afectaciones se agraven.

Los efectos del fenómeno ya comienzan a sentirse. En Santa Marta, alrededor de 700 familias completan más de 40 días sin acceso continuo al agua potable, mientras que en Riohacha algunos sectores solo reciben el servicio una vez por semana.

Las altas temperaturas también han incrementado el consumo de energía, especialmente en la costa Caribe. En ciudades como Cartagena, la demanda eléctrica ha aumentado cerca del 11 %, lo que mantiene la infraestructura operando al límite.

El presidente Gustavo Petro advirtió que el país podría enfrentar una de las sequías más intensas de los últimos años y llamó a prepararse para los efectos del fenómeno durante el periodo 2026-2027.