Autoridades identificaron el carro que protagonizó la insólita maniobra en Bogotá

Las autoridades avanzan en la investigación del insólito caso del vehículo que intentó subir por la rampa de un puente peatonal en Bogotá. El automóvil, conocido en redes sociales como “Bolita”, ya habría sido identificado tras el llamado del alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con el concejal Juan David Quintero, se trata de un Chevrolet Spark azul de placas ZIX013, cuya identificación fue posible gracias a varios accesorios instalados en el techo, entre ellos un portabicicletas y una plataforma de carga.

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio en la intersección de la calle 26 con carrera 68, donde el conductor invadió el andén y la ciclorruta antes de intentar ascender por la rampa del puente peatonal. Según las primeras versiones, la maniobra habría sido realizada como parte de un reto para generar contenido en redes sociales.

Aunque el conductor cubrió las placas del vehículo durante la grabación, las autoridades lograron rastrear el automóvil. El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó lo ocurrido y aseguró que el responsable será sancionado.

“Vamos a sancionarlo y a mandar un mensaje de que tienen que respetar a los peatones y los espacios públicos”, afirmó el mandatario.

La Secretaría de Movilidad también condenó la conducta al advertir que puso en riesgo la vida de peatones y ciclistas, mientras continúa el proceso para imponer las sanciones correspondientes.