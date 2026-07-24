Churo Díaz fue imputado por presunto abuso de una menor

La diligencia se realizó ante un juez de control de garantías en Valledupar, donde el ente acusador formalizó los cargos e inició oficialmente el proceso judicial contra el artista.
Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó que se impusiera una medida de aseguramiento. Sin embargo, esa decisión no fue resuelta, ya que la diligencia fue suspendida y será retomada en una próxima fecha, cuando un juez determine si el cantante continuará el proceso en libertad o bajo alguna medida restrictiva.
La investigación está en manos de una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes y se originó a partir de una denuncia presentada ante las autoridades.
Por su parte, Churo Díaz negó las acusaciones y aseguró que es inocente. Mientras avanza el proceso, el artista mantiene la presunción de inocencia, derecho que lo ampara hasta que exista una decisión judicial en firme sobre su responsabilidad.
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